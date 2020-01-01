Токеномика Blend (BLND) Откройте для себя ключевую информацию о Blend (BLND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blend (BLND) Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Официальный сайт: https://www.blend.capital/ Whitepaper: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Купить BLND сейчас!

Токеномика и анализ цен Blend (BLND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blend (BLND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Общее предложение: $ 67,14M $ 67,14M $ 67,14M Оборотное предложение: $ 35,27M $ 35,27M $ 35,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Исторический максимум: $ 0,124556 $ 0,124556 $ 0,124556 Исторический минимум: $ 0,04237846 $ 0,04237846 $ 0,04237846 Текущая цена: $ 0,04324873 $ 0,04324873 $ 0,04324873 Узнайте больше о цене Blend (BLND)

Токеномика Blend (BLND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blend (BLND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLND, изучите текущую цену BLND!

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