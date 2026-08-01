Сегодняшняя цена BitVault Signal

Текущая цена BitVault Signal ($BV7X) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $BV7X на USD составляет $ 0 за $BV7X.

На данный момент BitVault Signal занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 378 199, при оборотном предложении 100,00B $BV7X. В течение последних 24 часов, $BV7X торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $BV7X изменился на -0,01% за последний час и на -23,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BitVault Signal ($BV7X)

Рыночная капитализация $ 378,20K$ 378,20K $ 378,20K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 378,20K$ 378,20K $ 378,20K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BitVault Signal составляет $ 378,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $BV7X составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 378,20K.