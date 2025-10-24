Что такое bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

Источник bitSmiley (SMILE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены bitSmiley (USD)

SMILE на местную валюту

Токеномика bitSmiley (SMILE)

Понимание токеномики bitSmiley (SMILE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SMILE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о bitSmiley (SMILE) Сколько стоит bitSmiley (SMILE) на сегодня? Актуальная цена SMILE в USD – 0,00273461 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SMILE в USD? $ 0,00273461 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SMILE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация bitSmiley? Рыночная капитализация SMILE составляет $ 66,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SMILE? Циркулирующее предложение SMILE составляет 24,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SMILE? SMILE достиг максимальной цены (ATH) в 0,472158 USD . Какова была минимальная цена SMILE за все время (ATL)? SMILE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00219046 USD . Каков объем торгов SMILE? Объем торгов за последние 24 часа для SMILE составляет -- USD . Вырастет ли SMILE в цене в этом году? SMILE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SMILE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии bitSmiley (SMILE)