Сегодняшняя цена BITIZENS

Текущая цена BITIZENS (BPEG) сегодня составляет $ 1,3 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BPEG на USD составляет $ 1,3 за BPEG.

На данный момент BITIZENS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 951,56, при оборотном предложении 10,00K BPEG. В течение последних 24 часов, BPEG торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 13,26, тогда как исторический минимум составил $ 1,26.

В краткосрочной перспективе BPEG изменился на -- за последний час и на -9,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 25,90.

Рыночная информация BITIZENS (BPEG)

Рыночная капитализация $ 12,95K$ 12,95K $ 12,95K Объем (24Ч) $ 25,90$ 25,90 $ 25,90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,95K$ 12,95K $ 12,95K Оборотное предложение 10,00K 10,00K 10,00K Общее предложение 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Текущая рыночная капитализация BITIZENS составляет $ 12,95K, при 24-часовом объеме торгов $ 25,90. Циркулируещее обращение BPEG составляет 10,00K, а общее предложение – 10000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,95K.