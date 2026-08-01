Какова реальная цена Biswap сегодня?

Текущая цена Biswap составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -1.20%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BSW?

BSW торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Biswap сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BSW?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BSW демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Biswap в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽13483946.9615331040000 Biswap занимает #4856 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BSW?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Biswap соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽157.11544737840000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BSW?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (498978200.0 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.