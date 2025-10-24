Что такое Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

Прогноз цены Bikera (USD)

Сколько будет стоить Bikera (IMERA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bikera (IMERA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bikera.

Проверьте прогноз цены Bikera!

IMERA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Bikera (IMERA)

Понимание токеномики Bikera (IMERA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IMERA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bikera (IMERA) Сколько стоит Bikera (IMERA) на сегодня? Актуальная цена IMERA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IMERA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IMERA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bikera? Рыночная капитализация IMERA составляет $ 21,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IMERA? Циркулирующее предложение IMERA составляет 999,81M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IMERA? IMERA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена IMERA за все время (ATL)? IMERA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IMERA? Объем торгов за последние 24 часа для IMERA составляет -- USD . Вырастет ли IMERA в цене в этом году? IMERA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IMERA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Bikera (IMERA)