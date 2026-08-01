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Текущая цена Big Brother Machi сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MACHI составляет 134 762 USD. Отслеживайте обновления цен MACHI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Big Brother Machi сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MACHI составляет 134 762 USD. Отслеживайте обновления цен MACHI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Big Brother Machi (MACHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 MACHI в USD:

$0,00013705
$0,00013705$0,00013705
-0,08%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Big Brother Machi (MACHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:53:03 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Big Brother Machi

Текущая цена Big Brother Machi (MACHI) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MACHI на USD составляет $ 0 за MACHI.

На данный момент Big Brother Machi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 134 762, при оборотном предложении 981,55M MACHI. В течение последних 24 часов, MACHI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00258508, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MACHI изменился на -1,38% за последний час и на -20,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,04K.

Рыночная информация Big Brother Machi (MACHI)

$ 134,76K
$ 134,76K$ 134,76K

$ 3,04K
$ 3,04K$ 3,04K

$ 134,76K
$ 134,76K$ 134,76K

981,55M
981,55M 981,55M

981 554 742,509448
981 554 742,509448 981 554 742,509448

Текущая рыночная капитализация Big Brother Machi составляет $ 134,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,04K. Циркулируещее обращение MACHI составляет 981,55M, а общее предложение – 981554742.509448. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 134,76K.

История цен Big Brother Machi в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00258508
$ 0,00258508$ 0,00258508

$ 0
$ 0$ 0

-1,38%

-8,54%

-20,85%

-20,85%

История цен Big Brother Machi (MACHI) в USD

За сегодня изменение цены Big Brother Machi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Big Brother Machi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Big Brother Machi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Big Brother Machi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,54%
30 дней$ 0-57,57%
60 дней$ 0-25,66%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Big Brother Machi

Прогноз цены Big Brother Machi (MACHI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MACHI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Big Brother Machi (MACHI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Big Brother Machi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Big Brother Machi (MACHI)

Официальный веб-сайт

Категория :

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О Big Brother Machi

Какова текущая рыночная цена MACHI?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -8.54% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Big Brother Machi на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, MACHI демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов MACHI?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты MACHI. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Big Brother Machi?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность MACHI на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции MACHI в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:53:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Big Brother Machi (MACHI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Big Brother Machi

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