Сегодняшняя цена Big Brother Machi

Текущая цена Big Brother Machi (MACHI) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MACHI на USD составляет $ 0 за MACHI.

На данный момент Big Brother Machi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 134 762, при оборотном предложении 981,55M MACHI. В течение последних 24 часов, MACHI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00258508, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MACHI изменился на -1,38% за последний час и на -20,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,04K.

Рыночная информация Big Brother Machi (MACHI)

Рыночная капитализация $ 134,76K$ 134,76K $ 134,76K Объем (24Ч) $ 3,04K$ 3,04K $ 3,04K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 134,76K$ 134,76K $ 134,76K Оборотное предложение 981,55M 981,55M 981,55M Общее предложение 981 554 742,509448 981 554 742,509448 981 554 742,509448

Текущая рыночная капитализация Big Brother Machi составляет $ 134,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,04K. Циркулируещее обращение MACHI составляет 981,55M, а общее предложение – 981554742.509448. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 134,76K.