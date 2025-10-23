Что такое Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bean Coin (BEAN) Сколько стоит Bean Coin (BEAN) на сегодня? Актуальная цена BEAN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BEAN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BEAN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bean Coin? Рыночная капитализация BEAN составляет $ 666,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BEAN? Циркулирующее предложение BEAN составляет 899,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BEAN? BEAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00223583 USD . Какова была минимальная цена BEAN за все время (ATL)? BEAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BEAN? Объем торгов за последние 24 часа для BEAN составляет -- USD . Вырастет ли BEAN в цене в этом году? BEAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEAN для более подробного анализа.

