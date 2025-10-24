Что такое BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base. Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake." Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BaseShake (BASESHAKE) Сколько стоит BaseShake (BASESHAKE) на сегодня? Актуальная цена BASESHAKE в USD – 0,00129173 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BASESHAKE в USD? $ 0,00129173 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BASESHAKE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BaseShake? Рыночная капитализация BASESHAKE составляет $ 1,29M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BASESHAKE? Циркулирующее предложение BASESHAKE составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BASESHAKE? BASESHAKE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00373689 USD . Какова была минимальная цена BASESHAKE за все время (ATL)? BASESHAKE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BASESHAKE? Объем торгов за последние 24 часа для BASESHAKE составляет -- USD . Вырастет ли BASESHAKE в цене в этом году? BASESHAKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BASESHAKE для более подробного анализа.

