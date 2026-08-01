Сегодняшняя цена Based Cheese

Текущая цена Based Cheese (CHEESE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHEESE на USD составляет $ 0 за CHEESE.

На данный момент Based Cheese занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,607, при оборотном предложении 1.00B CHEESE. В течение последних 24 часов, CHEESE торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHEESE изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Based Cheese (CHEESE)

Рыночная капитализация $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Based Cheese составляет $ 22.61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHEESE составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22.61K.