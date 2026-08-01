Сегодняшняя цена Bad At Trading

Текущая цена Bad At Trading (SOBAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 13,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOBAT на USD составляет $ 0 за SOBAT.

На данный момент Bad At Trading занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 319 115, при оборотном предложении 999,87M SOBAT. В течение последних 24 часов, SOBAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOBAT изменился на -2,01% за последний час и на +18,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,78K.

Рыночная информация Bad At Trading (SOBAT)

Рыночная капитализация $ 319,12K$ 319,12K $ 319,12K Объем (24Ч) $ 13,78K$ 13,78K $ 13,78K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 319,12K$ 319,12K $ 319,12K Оборотное предложение 999,87M 999,87M 999,87M Общее предложение 999 870 886,901598 999 870 886,901598 999 870 886,901598

Текущая рыночная капитализация Bad At Trading составляет $ 319,12K, при 24-часовом объеме торгов $ 13,78K. Циркулируещее обращение SOBAT составляет 999,87M, а общее предложение – 999870886.901598. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 319,12K.