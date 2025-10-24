Что такое Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Источник Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Backbone Labs Staked LUNA (USD)

Сколько будет стоить Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Backbone Labs Staked LUNA.

BLUNA на местную валюту

Токеномика Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Понимание токеномики Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLUNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Сколько стоит Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) на сегодня? Актуальная цена BLUNA в USD – 0,150437 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BLUNA в USD? $ 0,150437 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BLUNA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Backbone Labs Staked LUNA? Рыночная капитализация BLUNA составляет $ 227,20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BLUNA? Циркулирующее предложение BLUNA составляет 1,51M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BLUNA? BLUNA достиг максимальной цены (ATH) в 2,21 USD . Какова была минимальная цена BLUNA за все время (ATL)? BLUNA достиг минимальной цены (ATL) в 0,061061 USD . Каков объем торгов BLUNA? Объем торгов за последние 24 часа для BLUNA составляет -- USD . Вырастет ли BLUNA в цене в этом году? BLUNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLUNA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)