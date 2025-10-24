Текущая цена Backbone Labs Staked LUNA сегодня составляет 0,150437 USD. Следите за обновлениями цены BLUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLUNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Backbone Labs Staked LUNA сегодня составляет 0,150437 USD. Следите за обновлениями цены BLUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLUNA прямо сейчас на MEXC.

Цена Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Текущая цена 1 BLUNA в USD:

$0,150437
$0,150437$0,150437
+0,50%1D
График цены Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:23:21 (UTC+8)

Информация о ценах Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Текущая цена Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) составляет $0,150437. За последние 24 часа BLUNA торговался в диапазоне от $ 0,14281 до $ 0,150902, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLUNA за все время составляет $ 2,21, а минимальная – $ 0,061061.

Что касается краткосрочной динамики, BLUNA изменился на -0,30% за последний час, на +0,52% за 24 часа и на -2,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Текущая рыночная капитализация Backbone Labs Staked LUNA составляет $ 227,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLUNA составляет 1,51M, а общее предложение – 1510241.910333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 227,20K.

История цен Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в USD

За сегодня изменение цены Backbone Labs Staked LUNA на USD составило $ +0,00078109.
За последние 30 дней изменение цены Backbone Labs Staked LUNA на USD составило $ -0,0422527287.
За последние 60 дней изменение цены Backbone Labs Staked LUNA на USD составило $ -0,1258541650.
За последние 90 дней изменение цены Backbone Labs Staked LUNA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00078109+0,52%
30 дней$ -0,0422527287-28,08%
60 дней$ -0,1258541650-83,65%
90 дней$ 0--

Что такое Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Прогноз цены Backbone Labs Staked LUNA (USD)

Сколько будет стоить Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Backbone Labs Staked LUNA.

Проверьте прогноз цены Backbone Labs Staked LUNA!

BLUNA на местную валюту

Токеномика Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Понимание токеномики Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLUNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

