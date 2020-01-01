Токеномика Baby Wen (BWEN) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Wen (BWEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Wen (BWEN) Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Официальный сайт: https://www.babywen.io Купить BWEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Wen (BWEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Wen (BWEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 445,68K $ 445,68K $ 445,68K Общее предложение: $ 99,98M $ 99,98M $ 99,98M Оборотное предложение: $ 99,98M $ 99,98M $ 99,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 445,68K $ 445,68K $ 445,68K Исторический максимум: $ 0,218904 $ 0,218904 $ 0,218904 Исторический минимум: $ 0,00358908 $ 0,00358908 $ 0,00358908 Текущая цена: $ 0,00442705 $ 0,00442705 $ 0,00442705 Узнайте больше о цене Baby Wen (BWEN)

Токеномика Baby Wen (BWEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Wen (BWEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BWEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BWEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BWEN, изучите текущую цену BWEN!

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