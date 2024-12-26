Цена Baby Wen (BWEN)
Текущая цена Baby Wen (BWEN) сегодня составляет 0.10303 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.30M USD. Цена BWEN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Baby Wen:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.22K USD
- Изменение цены Baby Wen в течение дня составляет +3.64%
- Оборотное предложение составляет 99.98M USD
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За сегодня изменение цены Baby Wen на USD составило $ +0.00361635.
За последние 30 дней изменение цены Baby Wen на USD составило $ -0.0393965701.
За последние 60 дней изменение цены Baby Wen на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Wen на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00361635
|+3.64%
|30 дней
|$ -0.0393965701
|-38.23%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Baby Wen: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.34%
+3.64%
-6.79%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
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