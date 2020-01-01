Токеномика Avant USD (AVUSD)

Токеномика Avant USD (AVUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Avant USD (AVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Официальный сайт:
https://www.avantprotocol.com/

Токеномика и анализ цен Avant USD (AVUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avant USD (AVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 76,61M
$ 76,61M$ 76,61M
Общее предложение:
$ 76,69M
$ 76,69M$ 76,69M
Оборотное предложение:
$ 76,69M
$ 76,69M$ 76,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 76,61M
$ 76,61M$ 76,61M
Исторический максимум:
$ 1,011
$ 1,011$ 1,011
Исторический минимум:
$ 0,967857
$ 0,967857$ 0,967857
Текущая цена:
$ 0,998937
$ 0,998937$ 0,998937

Токеномика Avant USD (AVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avant USD (AVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVUSD, изучите текущую цену AVUSD!

Прогноз цены AVUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.