Токеномика Avant USD (AVUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Avant USD (AVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avant USD (AVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Официальный сайт: https://www.avantprotocol.com/ Купить AVUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Avant USD (AVUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avant USD (AVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,61M $ 76,61M $ 76,61M Общее предложение: $ 76,69M $ 76,69M $ 76,69M Оборотное предложение: $ 76,69M $ 76,69M $ 76,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,61M $ 76,61M $ 76,61M Исторический максимум: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Исторический минимум: $ 0,967857 $ 0,967857 $ 0,967857 Текущая цена: $ 0,998937 $ 0,998937 $ 0,998937 Узнайте больше о цене Avant USD (AVUSD)

Токеномика Avant USD (AVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avant USD (AVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVUSD, изучите текущую цену AVUSD!

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