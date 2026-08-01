Сегодняшняя цена Assisterr AI

Текущая цена Assisterr AI (ASRR) сегодня составляет $ 0.00128006 с изменением 0.85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASRR на USD составляет $ 0.00128006 за ASRR.

На данный момент Assisterr AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 127,915, при оборотном предложении 14.04M ASRR. В течение последних 24 часов, ASRR торговался в диапазоне от $ 0.00127974 (минимум) до $ 0.00130441 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.500858, тогда как исторический минимум составил $ 0.00112506.

В краткосрочной перспективе ASRR изменился на -0.63% за последний час и на +0.07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 29.93.

Рыночная информация Assisterr AI (ASRR)

Рыночная капитализация $ 127.92K$ 127.92K $ 127.92K Объем (24Ч) $ 29.93$ 29.93 $ 29.93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 127.92K$ 127.92K $ 127.92K Оборотное предложение 14.04M 14.04M 14.04M Общее предложение 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068

Текущая рыночная капитализация Assisterr AI составляет $ 127.92K, при 24-часовом объеме торгов $ 29.93. Циркулируещее обращение ASRR составляет 14.04M, а общее предложение – 99998153.56932068. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 127.92K.