Сегодняшняя цена assface

Текущая цена assface (ASSFACE) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASSFACE на USD составляет $ 0 за ASSFACE.

На данный момент assface занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25 675, при оборотном предложении 945,18M ASSFACE. В течение последних 24 часов, ASSFACE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00105703, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ASSFACE изменился на -0,63% за последний час и на -20,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация assface (ASSFACE)

Рыночная капитализация $ 25,68K$ 25,68K $ 25,68K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 26,90K$ 26,90K $ 26,90K Оборотное предложение 945,18M 945,18M 945,18M Общее предложение 999 781 331,230329 999 781 331,230329 999 781 331,230329

Текущая рыночная капитализация assface составляет $ 25,68K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASSFACE составляет 945,18M, а общее предложение – 999781331.230329. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26,90K.