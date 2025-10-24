Что такое Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing. Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country. ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards. ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing. Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country. ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ariva (ARV) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ariva (USD)

Сколько будет стоить Ariva (ARV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ariva (ARV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ariva.

Проверьте прогноз цены Ariva!

ARV на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Ariva (ARV)

Понимание токеномики Ariva (ARV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ariva (ARV) Сколько стоит Ariva (ARV) на сегодня? Актуальная цена ARV в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ARV в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ARV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ariva? Рыночная капитализация ARV составляет $ 334,55K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ARV? Циркулирующее предложение ARV составляет 72,55B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ARV? ARV достиг максимальной цены (ATH) в 0,00141842 USD . Какова была минимальная цена ARV за все время (ATL)? ARV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ARV? Объем торгов за последние 24 часа для ARV составляет -- USD . Вырастет ли ARV в цене в этом году? ARV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARV для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Ariva (ARV)