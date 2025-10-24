Текущая цена Ariva сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ARV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ARV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ariva сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ARV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ARV прямо сейчас на MEXC.

График цены Ariva (ARV) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:43 (UTC+8)

Информация о ценах Ariva (ARV) (USD)

Текущая цена Ariva (ARV) составляет --. За последние 24 часа ARV торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ARV за все время составляет $ 0,00141842, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ARV изменился на -0,11% за последний час, на +1,96% за 24 часа и на +4,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ariva (ARV)

Текущая рыночная капитализация Ariva составляет $ 334,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ARV составляет 72,55B, а общее предложение – 93639999939.04. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 431,78K.

История цен Ariva (ARV) в USD

За сегодня изменение цены Ariva на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ariva на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ariva на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ariva на USD составило $ 0.

Что такое Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ariva (ARV)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ariva (USD)

Сколько будет стоить Ariva (ARV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ariva (ARV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ariva.

Проверьте прогноз цены Ariva!

Токеномика Ariva (ARV)

Понимание токеномики Ariva (ARV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ariva (ARV)

Сколько стоит Ariva (ARV) на сегодня?
Актуальная цена ARV в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ARV в USD?
Текущая цена ARV в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ariva?
Рыночная капитализация ARV составляет $ 334,55K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ARV?
Циркулирующее предложение ARV составляет 72,55B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ARV?
ARV достиг максимальной цены (ATH) в 0,00141842 USD.
Какова была минимальная цена ARV за все время (ATL)?
ARV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ARV?
Объем торгов за последние 24 часа для ARV составляет -- USD.
Вырастет ли ARV в цене в этом году?
ARV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARV для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:43 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.