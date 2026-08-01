Сегодняшняя цена ANSEM ARMY

Текущая цена ANSEM ARMY (🐂🀄️) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 🐂🀄️ на USD составляет $ 0 за 🐂🀄️.

На данный момент ANSEM ARMY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15,409.26, при оборотном предложении 999.62M 🐂🀄️. В течение последних 24 часов, 🐂🀄️ торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 🐂🀄️ изменился на -0.79% за последний час и на -23.07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ANSEM ARMY (🐂🀄️)

Рыночная капитализация $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Оборотное предложение 999.62M 999.62M 999.62M Общее предложение 999,621,017.917518 999,621,017.917518 999,621,017.917518

Текущая рыночная капитализация ANSEM ARMY составляет $ 15.41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 🐂🀄️ составляет 999.62M, а общее предложение – 999621017.917518. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15.41K.