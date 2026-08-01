Сколько стоит ALTDeer в данный момент?

ALTDeer в настоящее время торгуется по цене ₽0.690644342741985520000, с изменением цены за последние 24 часа на -1.87%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ALT сегодня?

ALT продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Mobile Mining.

Насколько популярен ALTDeer сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ALT.

Чем отличается ALTDeer от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Mobile Mining и созданным на сети --, ALT предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ALT находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 520195507.9291667 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена ALTDeer за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17.9466990189970000000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.288383907325459120000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.