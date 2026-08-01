Сегодняшняя цена Altcoin

Текущая цена Altcoin (ALT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALT на USD составляет $ 0 за ALT.

На данный момент Altcoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 67 576, при оборотном предложении 894,54M ALT. В течение последних 24 часов, ALT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,193011, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALT изменился на -0,79% за последний час и на +0,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Altcoin (ALT)

Рыночная капитализация $ 67,58K$ 67,58K $ 67,58K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,58K$ 67,58K $ 67,58K Оборотное предложение 894,54M 894,54M 894,54M Общее предложение 894 535 599,801732 894 535 599,801732 894 535 599,801732

Текущая рыночная капитализация Altcoin составляет $ 67,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ALT составляет 894,54M, а общее предложение – 894535599.801732. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,58K.