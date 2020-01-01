Токеномика Alan the Alien (ALAN) Откройте для себя ключевую информацию о Alan the Alien (ALAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alan the Alien (ALAN) Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations. Официальный сайт: https://alanthealien.com/ Whitepaper: https://alanthealien.com/ Купить ALAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Alan the Alien (ALAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alan the Alien (ALAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,57K $ 38,57K $ 38,57K Общее предложение: $ 43,35B $ 43,35B $ 43,35B Оборотное предложение: $ 43,35B $ 43,35B $ 43,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,57K $ 38,57K $ 38,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Alan the Alien (ALAN)

Токеномика Alan the Alien (ALAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alan the Alien (ALAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALAN, изучите текущую цену ALAN!

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