Цена Alan the Alien (ALAN)
Текущая цена Alan the Alien (ALAN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 59.25K USD. Цена ALAN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Alan the Alien:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 216.17 USD
- Изменение цены Alan the Alien в течение дня составляет -0.47%
- Оборотное предложение составляет 43.35B USD
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За сегодня изменение цены Alan the Alien на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alan the Alien на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Alan the Alien на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Alan the Alien на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.47%
|30 дней
|$ 0
|-9.83%
|60 дней
|$ 0
|+10.66%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Alan the Alien: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.61%
-0.47%
+10.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
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