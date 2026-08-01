Сегодняшняя цена ai16zeliza

Текущая цена ai16zeliza (ELIZA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELIZA на USD составляет $ 0 за ELIZA.

На данный момент ai16zeliza занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 83,886, при оборотном предложении 961.06M ELIZA. В течение последних 24 часов, ELIZA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04357783, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ELIZA изменился на -0.91% за последний час и на +2.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ai16zeliza (ELIZA)

Рыночная капитализация $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Оборотное предложение 961.06M 961.06M 961.06M Общее предложение 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

Текущая рыночная капитализация ai16zeliza составляет $ 83.89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ELIZA составляет 961.06M, а общее предложение – 961063259.63. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83.89K.