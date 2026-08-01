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Текущая цена AI Powered Finance сегодня составляет 0,74201 USD. Рыночная капитализация AIPF составляет 41 509 828 USD. Отслеживайте обновления цен AIPF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AI Powered Finance сегодня составляет 0,74201 USD. Рыночная капитализация AIPF составляет 41 509 828 USD. Отслеживайте обновления цен AIPF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена AI Powered Finance (AIPF)

Не в листинге

Текущая цена 1 AIPF в USD:

$0,732018
$0,732018$0,732018
-0,04%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AI Powered Finance (AIPF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:51:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AI Powered Finance

Текущая цена AI Powered Finance (AIPF) сегодня составляет $ 0,74201 с изменением 2,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AIPF на USD составляет $ 0,74201 за AIPF.

На данный момент AI Powered Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 41 509 828, при оборотном предложении 56,28M AIPF. В течение последних 24 часов, AIPF торговался в диапазоне от $ 0,737937 (минимум) до $ 0,771857 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,23, тогда как исторический минимум составил $ 0,610717.

В краткосрочной перспективе AIPF изменился на -0,50% за последний час и на +11,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 519,75K.

Рыночная информация AI Powered Finance (AIPF)

$ 41,51M
$ 41,51M$ 41,51M

$ 519,75K
$ 519,75K$ 519,75K

$ 41,51M
$ 41,51M$ 41,51M

56,28M
56,28M 56,28M

56 277 142,32561285
56 277 142,32561285 56 277 142,32561285

Текущая рыночная капитализация AI Powered Finance составляет $ 41,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 519,75K. Циркулируещее обращение AIPF составляет 56,28M, а общее предложение – 56277142.32561285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,51M.

История цен AI Powered Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,737937
$ 0,737937$ 0,737937
Мин 24Ч
$ 0,771857
$ 0,771857$ 0,771857
Макс 24Ч

$ 0,737937
$ 0,737937$ 0,737937

$ 0,771857
$ 0,771857$ 0,771857

$ 2,23
$ 2,23$ 2,23

$ 0,610717
$ 0,610717$ 0,610717

-0,50%

-2,96%

+11,30%

+11,30%

История цен AI Powered Finance (AIPF) в USD

За сегодня изменение цены AI Powered Finance на USD составило $ -0,02269487540371573.
За последние 30 дней изменение цены AI Powered Finance на USD составило $ -0,3686770920.
За последние 60 дней изменение цены AI Powered Finance на USD составило $ -0,4899351790.
За последние 90 дней изменение цены AI Powered Finance на USD составило $ +0,0000004461661268.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,02269487540371573-2,96%
30 дней$ -0,3686770920-49,68%
60 дней$ -0,4899351790-66,02%
90 дней$ +0,0000004461661268+0,00%

Прогноз цены AI Powered Finance

Прогноз цены AI Powered Finance (AIPF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AIPF в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены AI Powered Finance (AIPF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AI Powered Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AI Powered Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AIPF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AI Powered Finance».

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Источник AI Powered Finance (AIPF)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Polygon Ecosystem

О AI Powered Finance

Какова текущая цена AI Powered Finance?

AI Powered Finance торгуется по цене ₽55.518763034900704000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.96%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH AI Powered Finance составляет ₽166.853332930592000, тогда как ATL — ₽45.6951421198979168000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка AIPF?

Рыночная капитализация составляет ₽3105853431.0204528512000, что ставит актив на 486-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие AI Powered Finance на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле AIPF.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 56277142.32561285 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится AI Powered Finance?

AI Powered Finance входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность AIPF?

Работа в сети -- позволяет AIPF использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:51:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AI Powered Finance (AIPF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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