Какова текущая цена AI Powered Finance?

AI Powered Finance торгуется по цене ₽55.518763034900704000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.96%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH AI Powered Finance составляет ₽166.853332930592000, тогда как ATL — ₽45.6951421198979168000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка AIPF?

Рыночная капитализация составляет ₽3105853431.0204528512000, что ставит актив на 486-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие AI Powered Finance на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле AIPF.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 56277142.32561285 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится AI Powered Finance?

AI Powered Finance входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность AIPF?

Работа в сети -- позволяет AIPF использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.