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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polyhedra Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polyhedra Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Polyhedra Network (ZKJ) за сегодня

Технический анализ Polyhedra Network (ZKJ) за сегодня

Страница анализа Polyhedra Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZKJ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Polyhedra Network ниже.

Изменение цены Polyhedra Network (ZKJ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,006288--+0,91%-9,62%-48,34%
Узнайте больше о цене Polyhedra Network

Поток капитала Polyhedra Network

Чистый притокЦена ZKJUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZKJ/USDT
$0,006288
$0,006288$0,006288
+0,03%
8.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZKJ в USD

Сумма

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0,006288 USD

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