Токеномика Polyhedra Network (ZKJ) Откройте для себя ключевую информацию о Polyhedra Network (ZKJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polyhedra Network (ZKJ) Революция в цифровом мире: повышение вычислительной мощности и интеграция экосистемы блокчейна, охватывающая Web2 и Web3. Официальный сайт: https://polyhedra.network/ Whitepaper: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Купить ZKJ сейчас!

Токеномика и анализ цен Polyhedra Network (ZKJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polyhedra Network (ZKJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,18M $ 61,18M $ 61,18M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 292,86M $ 292,86M $ 292,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 208,90M $ 208,90M $ 208,90M Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,18899684631901856 $ 0,18899684631901856 $ 0,18899684631901856 Текущая цена: $ 0,2089 $ 0,2089 $ 0,2089 Узнайте больше о цене Polyhedra Network (ZKJ)

Токеномика Polyhedra Network (ZKJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polyhedra Network (ZKJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKJ, изучите текущую цену ZKJ!

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