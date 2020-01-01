Токеномика ZETRIX (ZETRIX)

Токеномика ZETRIX (ZETRIX)

Откройте для себя ключевую информацию о ZETRIX (ZETRIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix — это публичный блокчейн Layer1, предназначенный для приложений Web3 государственного и корпоративного уровня. Zetrix создает реальные приложения нового поколения, используя технологии искусственного интеллекта и блокчейна. Сеть Zetrix с гордостью сотрудничает и соединяется с китайской национальной блокчейн-инфраструктурой и объектами Xinghuo Blockchain, обеспечивая трансграничную передачу данных и совместима с ведущими публичными цепочками, такими как Ethereum, и частными цепочками, такими как Hyperledger.

Официальный сайт:
https://zetrix.com/
Whitepaper:
https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://explorer.zetrix.com/

Токеномика и анализ цен ZETRIX (ZETRIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZETRIX (ZETRIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,11B
$ 2,11B$ 2,11B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,84B
$ 35,84B$ 35,84B
Исторический максимум:
$ 24,986
$ 24,986$ 24,986
Исторический минимум:
$ 10,2228296356224
$ 10,2228296356224$ 10,2228296356224
Текущая цена:
$ 16,983
$ 16,983$ 16,983

Токеномика ZETRIX (ZETRIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZETRIX (ZETRIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZETRIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZETRIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZETRIX, изучите текущую цену ZETRIX!

Как купить ZETRIX

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История цены ZETRIX (ZETRIX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.