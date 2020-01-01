Токеномика ZETRIX (ZETRIX) Откройте для себя ключевую информацию о ZETRIX (ZETRIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZETRIX (ZETRIX) Zetrix — это публичный блокчейн Layer1, предназначенный для приложений Web3 государственного и корпоративного уровня. Zetrix создает реальные приложения нового поколения, используя технологии искусственного интеллекта и блокчейна. Сеть Zetrix с гордостью сотрудничает и соединяется с китайской национальной блокчейн-инфраструктурой и объектами Xinghuo Blockchain, обеспечивая трансграничную передачу данных и совместима с ведущими публичными цепочками, такими как Ethereum, и частными цепочками, такими как Hyperledger. Официальный сайт: https://zetrix.com/ Whitepaper: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://explorer.zetrix.com/ Купить ZETRIX сейчас!

Токеномика и анализ цен ZETRIX (ZETRIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZETRIX (ZETRIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,11B $ 2,11B $ 2,11B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,84B $ 35,84B $ 35,84B Исторический максимум: $ 24,986 $ 24,986 $ 24,986 Исторический минимум: $ 10,2228296356224 $ 10,2228296356224 $ 10,2228296356224 Текущая цена: $ 16,983 $ 16,983 $ 16,983 Узнайте больше о цене ZETRIX (ZETRIX)

Токеномика ZETRIX (ZETRIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZETRIX (ZETRIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZETRIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZETRIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZETRIX, изучите текущую цену ZETRIX!

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