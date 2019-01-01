Технический анализ Zest Protocol (ZEST) за сегодня Страница анализа Zest Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZEST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zest Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Zest Protocol (ZEST) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,16859 -- -28,88% -25,50% +574,36%

Технические индикаторы Zest Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zest Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 19 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,17031 0,17001 R2 0,17001 0,16981 R1 0,1698 0,16969 PP 0,1695 0,1695 S1 0,16929 0,1693 S2 0,16899 0,16918 S3 0,16878 0,16899

Рыночные сигналы Zest Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,34M $1,25 M $1,58 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,20 M 3-дневные активные продажи $0,20 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,35 M 7-дневные активные продажи $0,34 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Zest Protocol Чистый приток Цена ZESTUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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