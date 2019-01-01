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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zest Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zest Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Zest Protocol (ZEST) за сегодня

Технический анализ Zest Protocol (ZEST) за сегодня

Страница анализа Zest Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZEST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zest Protocol ниже.

Изменение цены Zest Protocol (ZEST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,16859---28,88%-25,50%+574,36%
Узнайте больше о цене Zest Protocol

Технические индикаторы Zest Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zest Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 3
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,17031
0,17001
R2
0,17001
0,16981
R1
0,1698
0,16969
PP
0,1695
0,1695
S1
0,16929
0,1693
S2
0,16899
0,16918
S3
0,16878
0,16899

Рыночные сигналы Zest Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,34M
$1,25 M
$1,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,20 M
3-дневные активные продажи
$0,20 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,35 M
7-дневные активные продажи
$0,34 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zest Protocol

Чистый притокЦена ZESTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEST/USDT
$0,16859
$0,16859$0,16859
+5,97%
646.28K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZEST в USD

Сумма

ZEST
ZEST
USD
USD

1 ZEST = 0,16859 USD

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