Токеномика ZEROX (ZEROX) Откройте для себя ключевую информацию о ZEROX (ZEROX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZEROX (ZEROX) ZeroX - это MetaFi проект, развернутый на BNB Chain, объединяющий различные элементы, такие как Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi и NFTs. Он предлагает уникальный опыт метавселенной, где игроки могут участвовать в таких видах деятельности, как строительство, опыт, обучение, общение, транзакции и работа в рамках децентрализованной экосистемы. Примечание: Тикер ZeroX (ZRX) будет называться ZEROX на MEXC. Пожалуйста, примите это к сведению, прежде чем приступать к депозиту и выводу средств. Официальный сайт: https://zeroxspace.com/ Whitepaper: https://zerox2047.gitbook.io/zerox2047/~/changes/tMwAZtiVlpOzdaQophOf/tokenomics/zerox Купить ZEROX сейчас!

Токеномика и анализ цен ZEROX (ZEROX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEROX (ZEROX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: -- -- -- Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: -- -- -- Узнайте больше о цене ZEROX (ZEROX)

Токеномика ZEROX (ZEROX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZEROX (ZEROX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEROX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEROX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEROX, изучите текущую цену ZEROX!

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