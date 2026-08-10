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Технический анализ Venus (XVS) за сегодня

Технический анализ Venus (XVS) за сегодня

Страница анализа Venus предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XVS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Venus ниже.

Изменение цены Venus (XVS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,7528---0,07%+2,23%-0,56%
Узнайте больше о цене Venus

Технические индикаторы Venus

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Venus на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 18
Нейтрально 5
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,7473
2,7466
R2
2,7466
2,7462
R1
2,7463
2,746
PP
2,7456
2,7456
S1
2,7453
2,7452
S2
2,7446
2,745
S3
2,7443
2,7446

Рыночные сигналы Venus

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,36M
$6,04 M
$6,40 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Venus

Чистый притокЦена XVSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M2,77
2026-08-09$0,02 M2,82
2026-08-08$0,00 M2,74
2026-08-07$0,00 M2,72
2026-08-06$0,00 M2,69

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XVS/USDT
$2,7518
$2,7518$2,7518
+0,18%
19.83K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XVS в USD

Сумма

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2,7528 USD

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