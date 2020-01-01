Токеномика Venus (XVS)

Токеномика Venus (XVS)

Откройте для себя ключевую информацию о Venus (XVS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Venus (XVS)

Venus (XVS) — это платформа кредитования и выпуска стабильных активов, основанная на Binance Smart Chain (BSC).

Официальный сайт:
https://venus.io/
Whitepaper:
https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63

Токеномика и анализ цен Venus (XVS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Venus (XVS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 94,79M
$ 94,79M$ 94,79M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 16,40M
$ 16,40M$ 16,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 148
$ 148$ 148
Исторический минимум:
$ 2,07012692
$ 2,07012692$ 2,07012692
Текущая цена:
$ 5,7819
$ 5,7819$ 5,7819

Токеномика Venus (XVS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Venus (XVS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XVS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XVS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVS, изучите текущую цену XVS!

Как купить XVS

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История цены Venus (XVS)

Анализ истории цены XVS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XVS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.