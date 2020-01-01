Токеномика Venus (XVS) Откройте для себя ключевую информацию о Venus (XVS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Venus (XVS) Venus (XVS) — это платформа кредитования и выпуска стабильных активов, основанная на Binance Smart Chain (BSC). Официальный сайт: https://venus.io/ Whitepaper: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 Купить XVS сейчас!

Токеномика и анализ цен Venus (XVS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Venus (XVS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,79M $ 94,79M $ 94,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 16,40M $ 16,40M $ 16,40M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 148 $ 148 $ 148 Исторический минимум: $ 2,07012692 $ 2,07012692 $ 2,07012692 Текущая цена: $ 5,7819 $ 5,7819 $ 5,7819 Узнайте больше о цене Venus (XVS)

Токеномика Venus (XVS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Venus (XVS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XVS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XVS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVS, изучите текущую цену XVS!

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