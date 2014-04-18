Технический анализ Монеро (XMR) за сегодня Страница анализа Монеро предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XMR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Монеро ниже. Регистрация

Изменение цены Монеро (XMR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $393,7 -- +8,07% +22,83% -3,97%

Технические индикаторы Монеро

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Монеро на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 2 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 394,3666 394,3633 R2 394,3633 394,3595 R1 394,3566 394,3571 PP 394,3533 394,3533 S1 394,3466 394,3495 S2 394,3433 394,3471 S3 394,3366 394,3433

Рыночные сигналы Монеро Текущий чистый объем открытых ордеров -0,15M $8,33 M $8,48 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 3-дневные активные покупки $5,08 M 3-дневные активные продажи $5,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,46M 7-дневные активные покупки $10,70 M 7-дневные активные продажи $11,16 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Монеро Чистый приток Цена XMRUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,35 M 392,91 2026-08-09 $0,16 M 398,91 2026-08-08 $1,59 M 383,77 2026-08-07 $2,24 M 369,41 2026-08-06 $1,60 M 365,09 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Монеро (XMR) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Монеро в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XMR / USDT $393,92 $393,92 $393,92 +0,12% 7.84K (USDT) Торговля XMR / USDC $393,5 $393,5 $393,5 -0,02% 220.13 (USDT) Торговля