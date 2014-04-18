Технический анализ Монеро (XMR) за сегодня
Изменение цены Монеро (XMR)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$393,7
|--
|+8,07%
|+22,83%
|-3,97%
Технические индикаторы Монеро
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Монеро на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 0
|Покупка 12
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 2
|Покупка 3
Рыночные сигналы Монеро
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Монеро
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,35 M
|392,91
|2026-08-09
|$0,16 M
|398,91
|2026-08-08
|$1,59 M
|383,77
|2026-08-07
|$2,24 M
|369,41
|2026-08-06
|$1,60 M
|365,09
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о Монеро
Торгуйте Монеро (XMR) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Монеро в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.