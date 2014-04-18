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Технический анализ Монеро (XMR) за сегодня

Технический анализ Монеро (XMR) за сегодня

Страница анализа Монеро предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XMR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Монеро ниже.

Изменение цены Монеро (XMR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$393,7--+8,07%+22,83%-3,97%
Узнайте больше о цене Монеро

Технические индикаторы Монеро

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Монеро на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
394,3666
394,3633
R2
394,3633
394,3595
R1
394,3566
394,3571
PP
394,3533
394,3533
S1
394,3466
394,3495
S2
394,3433
394,3471
S3
394,3366
394,3433

Рыночные сигналы Монеро

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,15M
$8,33 M
$8,48 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$5,08 M
3-дневные активные продажи
$5,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,46M
7-дневные активные покупки
$10,70 M
7-дневные активные продажи
$11,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Монеро

Чистый притокЦена XMRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,35 M392,91
2026-08-09$0,16 M398,91
2026-08-08$1,59 M383,77
2026-08-07$2,24 M369,41
2026-08-06$1,60 M365,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Монеро

Торгуйте Монеро (XMR) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XMR/USDT
$393,92
$393,92$393,92
+0,12%
7.84K (USDT)
XMR/USDC
$393,5
$393,5$393,5
-0,02%
220.13 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XMR в USD

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XMR
XMR
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USD

1 XMR = 393,7 USD

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