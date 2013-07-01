Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Стеллар, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Стеллар, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о XLM

Информация о цене XLM

Что такое XLM

Whitepaper XLM

Официальный сайт XLM

Токеномика XLM

Прогноз цен XLM

История XLM

Руководство по покупке XLM

Конвертер валют XLM в фиат

XLM на споте

Фьючерсы XLM Coin-M

Фьючерсы XLM USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Стеллар (XLM) за сегодня

Технический анализ Стеллар (XLM) за сегодня

Страница анализа Стеллар предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XLM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Стеллар ниже.

Изменение цены Стеллар (XLM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1624---5,31%-15,02%-0,37%
Узнайте больше о цене Стеллар

Технические индикаторы Стеллар

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Стеллар на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 3
Покупка 20
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,16223
0,1622
R2
0,1622
0,16219
R1
0,16219
0,16218
PP
0,16216
0,16216
S1
0,16215
0,16215
S2
0,16212
0,16214
S3
0,16211
0,16212

Рыночные сигналы Стеллар

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$21,08 M
$21,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$15,97 M
3-дневные активные продажи
$15,99 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,55M
7-дневные активные покупки
$51,74 M
7-дневные активные продажи
$51,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Стеллар

Чистый притокЦена XLMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$4,03 M0,16
2026-08-09-$0,06 M0,16
2026-08-08$1,40 M0,17
2026-08-07$0,30 M0,16
2026-08-06$1,63 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Стеллар

Торгуйте Стеллар (XLM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Стеллар в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XLM/USDT
$0,1624
$0,1624$0,1624
+0,18%
2.50M (USDT)
XLM/USDC
$0,1622
$0,1622$0,1622
-0,06%
456.13K (USDT)
XLM/BTC
$0,000002532
$0,000002532$0,000002532
+0,39%
53.30K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XLM в USD

Сумма

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0,1624 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.