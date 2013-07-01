Технический анализ Стеллар (XLM) за сегодня Страница анализа Стеллар предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XLM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Стеллар ниже. Регистрация

Изменение цены Стеллар (XLM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1624 -- -5,31% -15,02% -0,37%

Технические индикаторы Стеллар

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Стеллар на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 3 Нейтрально 3 Покупка 20 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 3 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,16223 0,1622 R2 0,1622 0,16219 R1 0,16219 0,16218 PP 0,16216 0,16216 S1 0,16215 0,16215 S2 0,16212 0,16214 S3 0,16211 0,16212

Рыночные сигналы Стеллар Текущий чистый объем открытых ордеров -0,20M $21,08 M $21,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $15,97 M 3-дневные активные продажи $15,99 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,55M 7-дневные активные покупки $51,74 M 7-дневные активные продажи $51,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Стеллар Чистый приток Цена XLMUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $4,03 M 0,16 2026-08-09 -$0,06 M 0,16 2026-08-08 $1,40 M 0,17 2026-08-07 $0,30 M 0,16 2026-08-06 $1,63 M 0,16 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Стеллар (XLM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Стеллар в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XLM / USDT $0,1624 $0,1624 $0,1624 +0,18% 2.50M (USDT) Торговля XLM / USDC $0,1622 $0,1622 $0,1622 -0,06% 456.13K (USDT) Торговля XLM / BTC $0,000002532 $0,000002532 $0,000002532 +0,39% 53.30K (USDT) Торговля