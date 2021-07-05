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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XEC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XEC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ XEC (XEC) за сегодня

Технический анализ XEC (XEC) за сегодня

Страница анализа XEC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XEC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XEC ниже.

Изменение цены XEC (XEC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000006812--+4,62%+30,00%-17,14%
Узнайте больше о цене XEC

Технические индикаторы XEC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XEC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 15
Нейтрально 1
Покупка 10
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00000681
0,000006809
R2
0,000006809
0,000006808
R1
0,000006808
0,000006808
PP
0,000006807
0,000006807
S1
0,000006806
0,000006806
S2
0,000006805
0,000006806
S3
0,000006804
0,000006805

Рыночные сигналы XEC

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,01M
$1,25 M
$1,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала XEC

Чистый притокЦена XECUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,00
2026-08-09-$0,03 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07$0,12 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XEC/USDT
$0,000006812
$0,000006812$0,000006812
-0,13%
15.45B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XEC в USD

Сумма

XEC
XEC
USD
USD

1 XEC = 0,000006812 USD

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