Технический анализ XEC (XEC) за сегодня Страница анализа XEC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XEC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XEC ниже. Регистрация

Изменение цены XEC (XEC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,000006812 -- +4,62% +30,00% -17,14%

Технические индикаторы XEC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XEC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 15 Нейтрально 1 Покупка 10 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00000681 0,000006809 R2 0,000006809 0,000006808 R1 0,000006808 0,000006808 PP 0,000006807 0,000006807 S1 0,000006806 0,000006806 S2 0,000006805 0,000006806 S3 0,000006804 0,000006805

Рыночные сигналы XEC Текущий чистый объем открытых ордеров 0,01M $1,25 M $1,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,14 M 7-дневные активные продажи $0,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала XEC Чистый приток Цена XECUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,04 M 0,00 2026-08-09 -$0,03 M 0,00 2026-08-08 -$0,01 M 0,00 2026-08-07 $0,12 M 0,00 2026-08-06 $0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте XEC (XEC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XEC в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XEC / USDT $0,000006812 $0,000006812 $0,000006812 -0,13% 15.45B (USDT) Торговля