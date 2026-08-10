Технический анализ XDC Network (XDC) за сегодня Страница анализа XDC Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XDC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XDC Network ниже. Регистрация

Изменение цены XDC Network (XDC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02765 -- +6,06% +1,05% -12,17%

Технические индикаторы XDC Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XDC Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 9 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 9 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02773 0,02772 R2 0,02772 0,02771 R1 0,02771 0,02771 PP 0,0277 0,0277 S1 0,02769 0,02769 S2 0,02768 0,02769 S3 0,02767 0,02768

Рыночные сигналы XDC Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,14M $1,45 M $1,59 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,07 M 7-дневные активные продажи $0,08 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала XDC Network Чистый приток Цена XDCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,05 M 0,03 2026-08-09 $0,03 M 0,03 2026-08-08 $0,04 M 0,03 2026-08-07 $0,01 M 0,03 2026-08-06 $0,01 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте XDC Network (XDC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XDC Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XDC / USDT $0,02765 $0,02765 $0,02765 -0,13% 3.05M (USDT) Торговля XDC / USDC $0,02765 $0,02765 $0,02765 -0,06% 2.01M (USDT) Торговля