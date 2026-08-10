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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XDC Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XDC Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ XDC Network (XDC) за сегодня

Технический анализ XDC Network (XDC) за сегодня

Страница анализа XDC Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XDC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XDC Network ниже.

Изменение цены XDC Network (XDC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02765--+6,06%+1,05%-12,17%
Узнайте больше о цене XDC Network

Технические индикаторы XDC Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XDC Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 0
Нейтрально 9
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 0Нейтрально 9Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02773
0,02772
R2
0,02772
0,02771
R1
0,02771
0,02771
PP
0,0277
0,0277
S1
0,02769
0,02769
S2
0,02768
0,02769
S3
0,02767
0,02768

Рыночные сигналы XDC Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,14M
$1,45 M
$1,59 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала XDC Network

Чистый притокЦена XDCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M0,03
2026-08-09$0,03 M0,03
2026-08-08$0,04 M0,03
2026-08-07$0,01 M0,03
2026-08-06$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о XDC Network

Торгуйте XDC Network (XDC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XDC Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XDC/USDT
$0,02765
$0,02765$0,02765
-0,13%
3.05M (USDT)
XDC/USDC
$0,02765
$0,02765$0,02765
-0,06%
2.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XDC в USD

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XDC
XDC
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USD

1 XDC = 0,02765 USD

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