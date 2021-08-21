XDC

XDC Network - это EVM-совместимая сеть первого уровня. XDC Network - это высокооптимизированный форк Ethereum, достигающий консенсуса с помощью механизма делегированного доказательства доли (XDPoS), который обеспечивает двухсекундное время транзакции, практически нулевую плату за газ и большое количество транзакций в секунду. Безопасная, масштабируемая и высокоэффективная сеть XDC Network обеспечивает широкий спектр новых вариантов использования блокчейна и предоставляет современную инфраструктуру для корпоративных блокчейн-приложений и токенизации активов реального мира.

Название криптовалютыXDC

МестоNo.74

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0003%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.20%

Оборотное предложение15,710,784,000.15

Макс. предложение0

Общее предложение37,994,319,036.15

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.19387438,2021-08-21

Наименьшая цена0.000157131627911,2019-06-20

Публичный блокчейнXDC

ВведениеXDC Network - это EVM-совместимая сеть первого уровня. XDC Network - это высокооптимизированный форк Ethereum, достигающий консенсуса с помощью механизма делегированного доказательства доли (XDPoS), который обеспечивает двухсекундное время транзакции, практически нулевую плату за газ и большое количество транзакций в секунду. Безопасная, масштабируемая и высокоэффективная сеть XDC Network обеспечивает широкий спектр новых вариантов использования блокчейна и предоставляет современную инфраструктуру для корпоративных блокчейн-приложений и токенизации активов реального мира.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
XDC/USDC
XDC Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (XDC)
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Сумма 24ч (USDC)
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