Сегодняшняя цена Warplet

Текущая цена Warplet (WARP) сегодня составляет $ 0,000008134 с изменением 9,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WARP на USD составляет $ 0,000008134 за WARP.

На данный момент Warplet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- WARP. В течение последних 24 часов, WARP торговался в диапазоне от $ 0,000008093 (минимум) до $ 0,000009332 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе WARP изменился на +0,40% за последний час и на -7,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 54,10K.

Рыночная информация Warplet (WARP)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) $ 54,10K$ 54,10K $ 54,10K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Warplet составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 54,10K. Циркулируещее обращение WARP составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.