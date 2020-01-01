Токеномика Walrus (WAL)

Токеномика Walrus (WAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Walrus (WAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Walrus (WAL)

Walrus — это децентрализованная сеть хранения данных для данных и таких видов контента, как большие текстовые файлы, видео, изображения и аудио. В отличие от традиционных облачных систем хранения, которые полагаются на хранение полных копий данных в централизованных серверах, Walrus разбивает данные на маленькие части и распределяет их по нескольким узлам по всему миру. Благодаря такой децентрализации Walrus гарантирует, что данные останутся доступными быстро, даже в случае сбоя: если часть сети выйдет из строя, система все равно сможет восстановить полные данные.

Официальный сайт:
https://www.walrus.xyz
Whitepaper:
https://docs.wal.app/walrus.pdf
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL

Токеномика и анализ цен Walrus (WAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Walrus (WAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 558,12M
$ 558,12M$ 558,12M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,35B
$ 1,35B$ 1,35B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,07B
$ 2,07B$ 2,07B
Исторический максимум:
$ 1,903
$ 1,903$ 1,903
Исторический минимум:
$ 0,35568715943995327
$ 0,35568715943995327$ 0,35568715943995327
Текущая цена:
$ 0,414
$ 0,414$ 0,414

Токеномика Walrus (WAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Walrus (WAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAL, изучите текущую цену WAL!

Как купить WAL

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История цены Walrus (WAL)

Анализ истории цены WAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.