Токеномика Walrus (WAL) Откройте для себя ключевую информацию о Walrus (WAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Walrus (WAL) Walrus — это децентрализованная сеть хранения данных для данных и таких видов контента, как большие текстовые файлы, видео, изображения и аудио. В отличие от традиционных облачных систем хранения, которые полагаются на хранение полных копий данных в централизованных серверах, Walrus разбивает данные на маленькие части и распределяет их по нескольким узлам по всему миру. Благодаря такой децентрализации Walrus гарантирует, что данные останутся доступными быстро, даже в случае сбоя: если часть сети выйдет из строя, система все равно сможет восстановить полные данные. Официальный сайт: https://www.walrus.xyz Whitepaper: https://docs.wal.app/walrus.pdf Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Купить WAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Walrus (WAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Walrus (WAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 558,12M $ 558,12M $ 558,12M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,35B $ 1,35B $ 1,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,07B $ 2,07B $ 2,07B Исторический максимум: $ 1,903 $ 1,903 $ 1,903 Исторический минимум: $ 0,35568715943995327 $ 0,35568715943995327 $ 0,35568715943995327 Текущая цена: $ 0,414 $ 0,414 $ 0,414 Узнайте больше о цене Walrus (WAL)

Токеномика Walrus (WAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Walrus (WAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAL, изучите текущую цену WAL!

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