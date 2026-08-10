Технический анализ VVV (VVV) за сегодня Страница анализа VVV предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VVV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VVV ниже. Регистрация

Изменение цены VVV (VVV) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $11,874 -- +0,29% +12,23% -28,45%

Технические индикаторы VVV

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VVV на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 2 Покупка 9 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 11,8836 11,8823 R2 11,8823 11,8815 R1 11,8816 11,881 PP 11,8803 11,8803 S1 11,8796 11,8795 S2 11,8783 11,879 S3 11,8776 11,8783

Рыночные сигналы VVV Текущий чистый объем открытых ордеров 0,24M $1,52 M $1,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 3-дневные активные покупки $1,33 M 3-дневные активные продажи $1,29 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 7-дневные активные покупки $3,38 M 7-дневные активные продажи $3,31 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала VVV Чистый приток Цена VVVUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,12 M 12,05 2026-08-09 $0,08 M 11,75 2026-08-08 -$0,14 M 11,27 2026-08-07 $0,13 M 11,71 2026-08-06 $0,58 M 11,46 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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