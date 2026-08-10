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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VVV, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VVV, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ VVV (VVV) за сегодня

Технический анализ VVV (VVV) за сегодня

Страница анализа VVV предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VVV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VVV ниже.

Изменение цены VVV (VVV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$11,874--+0,29%+12,23%-28,45%
Узнайте больше о цене VVV

Технические индикаторы VVV

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VVV на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
11,8836
11,8823
R2
11,8823
11,8815
R1
11,8816
11,881
PP
11,8803
11,8803
S1
11,8796
11,8795
S2
11,8783
11,879
S3
11,8776
11,8783

Рыночные сигналы VVV

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,24M
$1,52 M
$1,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$1,33 M
3-дневные активные продажи
$1,29 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$3,38 M
7-дневные активные продажи
$3,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VVV

Чистый притокЦена VVVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,12 M12,05
2026-08-09$0,08 M11,75
2026-08-08-$0,14 M11,27
2026-08-07$0,13 M11,71
2026-08-06$0,58 M11,46

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о VVV

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VVV/USDT
$11,873
$11,873$11,873
+0,83%
7.16K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VVV в USD

Сумма

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 11,874 USD

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