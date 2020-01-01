Токеномика VVV (VVV) Откройте для себя ключевую информацию о VVV (VVV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен VVV (VVV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VVV (VVV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,24M $ 92,24M $ 92,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 31,52M $ 31,52M $ 31,52M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 19,9 $ 19,9 $ 19,9 Исторический минимум: $ 0,5132534272823827 $ 0,5132534272823827 $ 0,5132534272823827 Текущая цена: $ 2,926 $ 2,926 $ 2,926 Узнайте больше о цене VVV (VVV)

Токеномика VVV (VVV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VVV (VVV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VVV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VVV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VVV, изучите текущую цену VVV!

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