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Технический анализ Viction (VIC) за сегодня

Технический анализ Viction (VIC) за сегодня

Страница анализа Viction предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VIC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Viction ниже.

Изменение цены Viction (VIC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02961---40,68%-27,36%-51,13%
Узнайте больше о цене Viction

Рыночные сигналы Viction

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,00 M
$0,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Viction

Чистый притокЦена VICUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,20 M0,03
2026-08-09-$0,15 M0,03
2026-08-08-$0,07 M0,03
2026-08-07-$0,24 M0,03
2026-08-06-$0,38 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VIC/USDT
$0,02966
$0,02966$0,02966
+0,47%
2.51M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VIC в USD

Сумма

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VIC
USD
USD

1 VIC = 0,02961 USD

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