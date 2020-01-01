Токеномика Viction (VIC) Откройте для себя ключевую информацию о Viction (VIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Viction (VIC) Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Официальный сайт: https://viction.xyz/ Whitepaper: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Обозреватель блоков: https://www.vicscan.xyz/ Купить VIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Viction (VIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Viction (VIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,39M $ 19,39M $ 19,39M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 121,55M $ 121,55M $ 121,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,50M $ 33,50M $ 33,50M Исторический максимум: $ 3,915 $ 3,915 $ 3,915 Исторический минимум: $ 0,1359477912669297 $ 0,1359477912669297 $ 0,1359477912669297 Текущая цена: $ 0,1595 $ 0,1595 $ 0,1595 Узнайте больше о цене Viction (VIC)

Токеномика Viction (VIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Viction (VIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIC, изучите текущую цену VIC!

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