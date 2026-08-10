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Технический анализ VeChain (VET) за сегодня

Технический анализ VeChain (VET) за сегодня

Страница анализа VeChain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VeChain ниже.

Изменение цены VeChain (VET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004684---1,10%-6,25%-36,86%
Узнайте больше о цене VeChain

Технические индикаторы VeChain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VeChain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 19
Нейтрально 3
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00468
0,004679
R2
0,004679
0,004678
R1
0,004678
0,004677
PP
0,004677
0,004677
S1
0,004676
0,004676
S2
0,004674
0,004675
S3
0,004673
0,004674

Рыночные сигналы VeChain

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$7,12 M
$7,30 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
3-дневные активные покупки
$0,62 M
3-дневные активные продажи
$0,53 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$1,20 M
7-дневные активные продажи
$1,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VeChain

Чистый притокЦена VETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,01 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VET/USDT
$0,00468
$0,00468$0,00468
-2,01%
7.93M (USDT)
VET/USDC
$0,004681
$0,004681$0,004681
-1,98%
10.86M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VET в USD

Сумма

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0,004684 USD

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