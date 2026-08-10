Технический анализ VeChain (VET) за сегодня Страница анализа VeChain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VeChain ниже. Регистрация

Изменение цены VeChain (VET) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,004684 -- -1,10% -6,25% -36,86%

Технические индикаторы VeChain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VeChain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 19 Нейтрально 3 Покупка 4 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00468 0,004679 R2 0,004679 0,004678 R1 0,004678 0,004677 PP 0,004677 0,004677 S1 0,004676 0,004676 S2 0,004674 0,004675 S3 0,004673 0,004674

Рыночные сигналы VeChain Текущий чистый объем открытых ордеров -0,18M $7,12 M $7,30 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,09M 3-дневные активные покупки $0,62 M 3-дневные активные продажи $0,53 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 7-дневные активные покупки $1,20 M 7-дневные активные продажи $1,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала VeChain Чистый приток Цена VETUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,00 2026-08-09 -$0,01 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте VeChain (VET) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VeChain в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч VET / USDT $0,00468 $0,00468 $0,00468 -2,01% 7.93M (USDT) Торговля VET / USDC $0,004681 $0,004681 $0,004681 -1,98% 10.86M (USDT) Торговля