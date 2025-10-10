Velvet – это операционная система DeFAI, оптимизирующая исследования, торговлю и управление портфелем ончейн. Приложение Velvet работает на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum и Sonic, где более 100 тысяч пользователей торгуют и реализуют стратегии DeFi. В приложение интегрирован мультиагентный AI Co-Pilot, который помогает находить, анализировать и реализовывать новые возможности с помощью естественного языка. Инфраструктура Velvet также позволяет другим пользователям создавать токенизированные стратегии DeFi и управлять ими через пользовательский интерфейс или API с помощью более 10 тысяч хранилищ, уже созданных KOL, трейдерами и криптовалютными хедж-фондами.

Velvet – это операционная система DeFAI, оптимизирующая исследования, торговлю и управление портфелем ончейн. Приложение Velvet работает на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum и Sonic, где более 100 тысяч пользователей торгуют и реализуют стратегии DeFi. В приложение интегрирован мультиагентный AI Co-Pilot, который помогает находить, анализировать и реализовывать новые возможности с помощью естественного языка. Инфраструктура Velvet также позволяет другим пользователям создавать токенизированные стратегии DeFi и управлять ими через пользовательский интерфейс или API с помощью более 10 тысяч хранилищ, уже созданных KOL, трейдерами и криптовалютными хедж-фондами.