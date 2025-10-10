Токеномика Velvet (VELVET)

Откройте для себя ключевую информацию о Velvet (VELVET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:54:06 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Velvet (VELVET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velvet (VELVET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,78M
$ 14,78M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 90,07M
$ 90,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 164,12M
$ 164,12M
Исторический максимум:
$ 0,32285
$ 0,32285
Исторический минимум:
$ 0,032064654757022706
$ 0,032064654757022706
Текущая цена:
$ 0,16412
$ 0,16412

Информация о Velvet (VELVET)

Velvet – это операционная система DeFAI, оптимизирующая исследования, торговлю и управление портфелем ончейн. Приложение Velvet работает на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum и Sonic, где более 100 тысяч пользователей торгуют и реализуют стратегии DeFi. В приложение интегрирован мультиагентный AI Co-Pilot, который помогает находить, анализировать и реализовывать новые возможности с помощью естественного языка. Инфраструктура Velvet также позволяет другим пользователям создавать токенизированные стратегии DeFi и управлять ими через пользовательский интерфейс или API с помощью более 10 тысяч хранилищ, уже созданных KOL, трейдерами и криптовалютными хедж-фондами.

Официальный сайт:
https://velvet.capital
Whitepaper:
https://docs.velvet.capital
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

Токеномика Velvet (VELVET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Velvet (VELVET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VELVET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VELVET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELVET, изучите текущую цену VELVET!

Как купить VELVET

Заинтересованы в добавлении Velvet (VELVET) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VELVET, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Velvet (VELVET)

Анализ истории цены VELVET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VELVET

Хотите узнать, куда может двигаться VELVET? Наша страница прогноза цены VELVET объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

