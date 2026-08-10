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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Velodrome Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Velodrome Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Velodrome Finance (VELODROME) за сегодня

Технический анализ Velodrome Finance (VELODROME) за сегодня

Страница анализа Velodrome Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VELODROME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Velodrome Finance ниже.

Изменение цены Velodrome Finance (VELODROME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01691--+2,05%-23,28%-3,82%
Узнайте больше о цене Velodrome Finance

Технические индикаторы Velodrome Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Velodrome Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 12
Нейтрально 7
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 5
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01696
0,01694
R2
0,01694
0,01692
R1
0,01692
0,01692
PP
0,0169
0,0169
S1
0,01689
0,01689
S2
0,01687
0,01689
S3
0,01686
0,01687

Рыночные сигналы Velodrome Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,39M
$6,52 M
$6,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$0,54 M
3-дневные активные продажи
$0,48 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$0,65 M
7-дневные активные продажи
$0,57 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Velodrome Finance

Чистый притокЦена VELODROMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,02
2026-08-09-$0,01 M0,02
2026-08-08-$0,02 M0,02
2026-08-07-$0,02 M0,02
2026-08-06-$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Velodrome Finance

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VELODROME/USDT
$0,01691
$0,01691$0,01691
-4,56%
7.24M (USDT)
VELODROME/USDC
$0,01691
$0,01691$0,01691
-4,56%
3.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VELODROME в USD

Сумма

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0,01691 USD

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