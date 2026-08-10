Технический анализ Velodrome Finance (VELODROME) за сегодня Страница анализа Velodrome Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VELODROME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Velodrome Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Velodrome Finance (VELODROME) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01691 -- +2,05% -23,28% -3,82%

Технические индикаторы Velodrome Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Velodrome Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 12 Нейтрально 7 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 5 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 6 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01696 0,01694 R2 0,01694 0,01692 R1 0,01692 0,01692 PP 0,0169 0,0169 S1 0,01689 0,01689 S2 0,01687 0,01689 S3 0,01686 0,01687

Рыночные сигналы Velodrome Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,39M $6,52 M $6,92 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 3-дневные активные покупки $0,54 M 3-дневные активные продажи $0,48 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 7-дневные активные покупки $0,65 M 7-дневные активные продажи $0,57 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Velodrome Finance Чистый приток Цена VELODROMEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,09 M 0,02 2026-08-09 -$0,01 M 0,02 2026-08-08 -$0,02 M 0,02 2026-08-07 -$0,02 M 0,02 2026-08-06 -$0,01 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Velodrome Finance (VELODROME) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Velodrome Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч VELODROME / USDT $0,01691 $0,01691 $0,01691 -4,56% 7.24M (USDT) Торговля VELODROME / USDC $0,01691 $0,01691 $0,01691 -4,56% 3.24M (USDT) Торговля