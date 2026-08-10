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Технический анализ Velodrome Finance (VELODROME) за сегодня
Изменение цены Velodrome Finance (VELODROME)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,01691
|--
|+2,05%
|-23,28%
|-3,82%
Технические индикаторы Velodrome Finance
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Velodrome Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 1
|Покупка 5
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 6
|Покупка 2
Рыночные сигналы Velodrome Finance
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Velodrome Finance
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,09 M
|0,02
|2026-08-09
|-$0,01 M
|0,02
|2026-08-08
|-$0,02 M
|0,02
|2026-08-07
|-$0,02 M
|0,02
|2026-08-06
|-$0,01 M
|0,02
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.