Токеномика Velodrome Finance (VELODROME) Откройте для себя ключевую информацию о Velodrome Finance (VELODROME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, по своей сути, является решением для протоколов на Optimism, чтобы должным образом стимулировать ликвидность для их собственных сценариев использования. Опираясь на фундамент, заложенный Solidly, наша команда решила основные проблемы первой итерации, чтобы полностью реализовать ее потенциал. Официальный сайт: https://velodrome.finance/ Whitepaper: https://docs.velodrome.finance/ Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Купить VELODROME сейчас!

Токеномика и анализ цен Velodrome Finance (VELODROME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velodrome Finance (VELODROME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,96M $ 40,96M $ 40,96M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 915,20M $ 915,20M $ 915,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,448 $ 0,448 $ 0,448 Исторический минимум: $ 0,005446333086879164 $ 0,005446333086879164 $ 0,005446333086879164 Текущая цена: $ 0,04475 $ 0,04475 $ 0,04475 Узнайте больше о цене Velodrome Finance (VELODROME)

Токеномика Velodrome Finance (VELODROME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Velodrome Finance (VELODROME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELODROME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELODROME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELODROME, изучите текущую цену VELODROME!

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