Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VANRY, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VANRY, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о VANRY

Информация о цене VANRY

Что такое VANRY

Whitepaper VANRY

Официальный сайт VANRY

Токеномика VANRY

Прогноз цен VANRY

История VANRY

Руководство по покупке VANRY

Конвертер валют VANRY в фиат

VANRY на споте

Фьючерсы VANRY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ VANRY (VANRY) за сегодня

Технический анализ VANRY (VANRY) за сегодня

Страница анализа VANRY предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VANRY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VANRY ниже.

Изменение цены VANRY (VANRY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003126--+7,42%-39,22%-40,02%
Узнайте больше о цене VANRY

Технические индикаторы VANRY

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VANRY на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003151
0,003148
R2
0,003148
0,003146
R1
0,003146
0,003145
PP
0,003143
0,003143
S1
0,003141
0,003141
S2
0,003138
0,00314
S3
0,003136
0,003138

Рыночные сигналы VANRY

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$0,38 M
$0,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,30 M
3-дневные активные продажи
$0,29 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$1,62 M
7-дневные активные продажи
$1,55 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VANRY

Чистый притокЦена VANRYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,00
2026-08-09-$0,05 M0,00
2026-08-08-$0,06 M0,00
2026-08-07$0,03 M0,00
2026-08-06$0,17 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о VANRY

Торгуйте VANRY (VANRY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VANRY в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VANRY/USDT
$0,003126
$0,003126$0,003126
-1,38%
22.35M (USDT)
VANRY/USDC
$0,00312
$0,00312$0,00312
-1,70%
16.46M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VANRY в USD

Сумма

VANRY
VANRY
USD
USD

1 VANRY = 0,003126 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.