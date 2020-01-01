Токеномика VANRY (VANRY) Откройте для себя ключевую информацию о VANRY (VANRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VANRY (VANRY) Добро пожаловать в мир VANAR Chain - передовой блокчейн-экосистемы, в которой сошлись эффективность, скорость и безопасность. Сердцем этой революционной платформы является VANRY, наш родной газовый токен, предназначенный для обеспечения транзакций и операций со смарт-контрактами в рамках VANAR Chain. Официальный сайт: https://vanarchain.com/ Whitepaper: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Купить VANRY сейчас!

Токеномика и анализ цен VANRY (VANRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VANRY (VANRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,68M $ 49,68M $ 49,68M Общее предложение: $ 2,40B $ 2,40B $ 2,40B Оборотное предложение: $ 1,94B $ 1,94B $ 1,94B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,58M $ 61,58M $ 61,58M Исторический максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Исторический минимум: $ 0,01761164436385245 $ 0,01761164436385245 $ 0,01761164436385245 Текущая цена: $ 0,02566 $ 0,02566 $ 0,02566 Узнайте больше о цене VANRY (VANRY)

Токеномика VANRY (VANRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VANRY (VANRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VANRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VANRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VANRY, изучите текущую цену VANRY!

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