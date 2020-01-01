Токеномика VANRY (VANRY)

Токеномика VANRY (VANRY)

Откройте для себя ключевую информацию о VANRY (VANRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VANRY (VANRY)

Добро пожаловать в мир VANAR Chain - передовой блокчейн-экосистемы, в которой сошлись эффективность, скорость и безопасность. Сердцем этой революционной платформы является VANRY, наш родной газовый токен, предназначенный для обеспечения транзакций и операций со смарт-контрактами в рамках VANAR Chain.

Официальный сайт:
https://vanarchain.com/
Whitepaper:
https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624

Токеномика и анализ цен VANRY (VANRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VANRY (VANRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,68M
$ 49,68M$ 49,68M
Общее предложение:
$ 2,40B
$ 2,40B$ 2,40B
Оборотное предложение:
$ 1,94B
$ 1,94B$ 1,94B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61,58M
$ 61,58M$ 61,58M
Исторический максимум:
$ 0,39
$ 0,39$ 0,39
Исторический минимум:
$ 0,01761164436385245
$ 0,01761164436385245$ 0,01761164436385245
Текущая цена:
$ 0,02566
$ 0,02566$ 0,02566

Токеномика VANRY (VANRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VANRY (VANRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VANRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VANRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VANRY, изучите текущую цену VANRY!

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История цены VANRY (VANRY)

Анализ истории цены VANRY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.