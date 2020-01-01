Токеномика VANRY (VANRY)
Информация о VANRY (VANRY)
Добро пожаловать в мир VANAR Chain - передовой блокчейн-экосистемы, в которой сошлись эффективность, скорость и безопасность. Сердцем этой революционной платформы является VANRY, наш родной газовый токен, предназначенный для обеспечения транзакций и операций со смарт-контрактами в рамках VANAR Chain.
Токеномика и анализ цен VANRY (VANRY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене VANRY (VANRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика VANRY (VANRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики VANRY (VANRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VANRY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VANRY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VANRY, изучите текущую цену VANRY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 VANRY = 0,02566 USD