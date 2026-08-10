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Технический анализ UNISWAP (UNI) за сегодня

Технический анализ UNISWAP (UNI) за сегодня

Страница анализа UNISWAP предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UNI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе UNISWAP ниже.

Изменение цены UNISWAP (UNI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$3,923---0,49%+4,72%+5,82%
Узнайте больше о цене UNISWAP

Технические индикаторы UNISWAP

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот UNISWAP на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 3
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
3,9206
3,9203
R2
3,9203
3,9199
R1
3,9196
3,9197
PP
3,9193
3,9193
S1
3,9186
3,9189
S2
3,9183
3,9187
S3
3,9176
3,9183

Рыночные сигналы UNISWAP

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,46M
$13,71 M
$15,17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,35M
3-дневные активные покупки
$28,27 M
3-дневные активные продажи
$27,92 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,50M
7-дневные активные покупки
$83,12 M
7-дневные активные продажи
$82,61 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала UNISWAP

Чистый притокЦена UNIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,63 M4,01
2026-08-09$0,67 M4,07
2026-08-08-$0,19 M3,99
2026-08-07-$1,32 M3,99
2026-08-06$1,00 M4,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о UNISWAP

Торгуйте UNISWAP (UNI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы UNISWAP в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UNI/USDT
$3,923
$3,923$3,923
-3,46%
67.78K (USDT)
UNI/USDC
$3,917
$3,917$3,917
-3,64%
6.99K (USDT)
UNI/ETH
$0,002089
$0,002089$0,002089
-0,99%
1.24K (USDT)
UNI/USD1
$3,925
$3,925$3,925
-3,46%
13.41K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UNI в USD

Сумма

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3,923 USD

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